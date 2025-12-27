Новый год — 2026
Пластиковые контейнеры больше не будут пахнуть рыбой и чесноком: три кухонных приема, которые реально работают без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пластиковые контейнеры выручают каждый день, но один минус портит все удовольствие — стойкий запах еды. После рыбы или специй его не берет даже хорошее средство для мытья посуды. Я давно перестала тратиться на дорогую химию и пользуюсь простыми способами с кухни.

Перед любой процедурой контейнер мою и полностью высушиваю. Первый помощник — активированный уголь. Кладу внутрь 4–6 таблеток, плотно закрываю крышку и убираю на 2–3 дня. Уголь отлично впитывает запахи, после него остается только ополоснуть емкость водой.

Второй способ — обычная газета. Рву листы, скатываю неплотные шарики, заполняю контейнер и закрываю на 2–3 часа. Бумага вытягивает запах, как губка. Третий вариант особенно нравится любителям кофе. Насыпаю несколько ложек молотого кофе или использованной гущи, распределяю по стенкам, закрываю контейнер и оставляю на ночь. Утром запах исчезает полностью. Эти простые приемы помогают сохранить пластиковую посуду свежей надолго.

Ранее сообщалось, что известковый налет на раковине портит внешний вид кухни и создает ощущение неопрятности. Вместо дорогой химии можно использовать простые продукты, которые найдутся на каждой кухне. Эти методы безопасны, экономят бюджет и реально возвращают сантехнике первозданный блеск.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
