16 декабря 2025 в 14:36

Как убрать известковый налет и жир с раковины без химии — проверенные народные методы для каждой хозяйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Известковый налет на раковине портит внешний вид кухни и создает ощущение неопрятности. Вместо дорогой химии можно использовать простые продукты, которые найдутся на каждой кухне. Эти методы безопасны, экономят бюджет и реально возвращают сантехнике первозданный блеск.

Для удаления налета смешайте столовый уксус с мелкой солью до кашицеобразного состояния, нанесите на проблемные участки на 20–30 минут, затем смойте тёплой водой и протрите насухо.

Жирные пятна убираются пастой из 2 ст. л. соды и 2 ст. л. крахмала с добавлением воды — круговыми движениями обработайте поверхность, удалите остатки и вытирайте насухо. Для керамических раковин идеально подойдёт зубной порошок: он деликатно очищает и не оставляет царапин. Эти простые способы позволят держать раковину чистой без химии и лишних усилий.

