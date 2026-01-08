Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 13:15

Когда уезжаю из дома, всегда теперь кладу в раковину лист бумаги и накрываю стаканом: гениальный лайфхак хозяек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Однажды мы всей семьей уехали в отпуск почти на месяц. Перед отъездом квартира была в идеальном состоянии: чистота, порядок, вынесен мусор, перекрыта вода. Но когда мы вернулись и открыли дверь, вместо ощущения дома нас встретил неприятный запах канализации. Причем визуально все выглядело нормально — раковины чистые, ничего не протекало, мусорного запаха не было.

Причина оказалась неожиданной, но логичной: за время нашего отсутствия пересохли гидрозатворы. Из-за жары и солнечной стороны вода в сифонах постепенно испарилась, и защитный водяной барьер исчез. В результате запахи из труб беспрепятственно попали в квартиру. Стоило просто пустить воду — и уже через несколько минут воздух снова стал свежим.

После этого случая у меня появилось правило, которого я теперь придерживаюсь всегда. Перед отъездом обязательно защищаю все сливы. Многие советуют заливать в них растительное масло, чтобы вода не испарялась, но этот способ может привести к жирному налету и засорам. Гораздо проще и безопаснее — положить обычный лист бумаги прямо на слив и накрыть его стаканом. Такой простой барьер заметно замедляет испарение, гидрозатвор остается рабочим, и по возвращении домой вас встречает чистый воздух, а не неприятные сюрпризы.

Ранее мы рассказывали, как использовать ластик против жира. Как обычная стирашка спасает плиту от старых брызг без химии.

Проверено редакцией
Читайте также
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Общество
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Общество
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Общество
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Общество
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Как быстро удалить ржавчину и известковый налет с раковины: проверенные методы для блестящей сантехники
Общество
Как быстро удалить ржавчину и известковый налет с раковины: проверенные методы для блестящей сантехники
дом
лайфхаки
раковины
запах
советы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.