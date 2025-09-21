«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:05

Как избавиться от неприятных запахов в доме: 10 эффективных способов

Неприятные запахи в доме, как избавиться Неприятные запахи в доме, как избавиться Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разберитесь в причинах неприятных запахов в доме! Узнайте, какие места и факторы чаще всего становятся их источниками и как предотвратить их появление.

  1. Найдите источник запаха. Перед маскировкой определите, откуда исходит запах (мусор, плесень, питомцы, застоявшаяся вода). Устраните причину, а не симптомы.
  2. Регулярно проветривайте помещение. Открывайте окна на 15–20 минут ежедневно, чтобы запустить свежий воздух. Особенно это эффективно после готовки или уборки.
  3. Используйте пищевую соду. Рассыпьте соду на ковры, мягкую мебель или в мусорное ведро. Она впитывает запахи. Через 30 минут пропылесосьте.
  4. Натуральные ароматизаторы. Прокипятите воду с лимоном, апельсиновыми корками, гвоздикой или корицей. Аромат распространится по всему дому.
  5. Уксус для дезинфекции. Разведите уксус с водой (1:1) и протрите поверхности (холодильник, раковину, полы). Уксус уберет бактерии и запахи.
  6. Зерна кофе или активированный уголь. Разместите ёмкости с молотым кофе или углём в проблемных зонах. Они поглощают неприятные ароматы.
  7. Стирка текстиля. Постирайте шторы, покрывала, постельное бельё и чехлы мебели. Запахи часто накапливаются в тканях.
  8. Очистите дренажные системы. Залейте в раковины и сливы кипяток с содой и уксусом, чтобы устранить засоры и запахи сырости.
  9. Эфирные масла. Несколько капель масла чайного дерева, лаванды или эвкалипта можно добавить в воду для уборки или в аромалампу.
  10. Комнатные растения. Выращивайте герань, базилик, мяту или хлорофитум. Они очищают воздух и наполняют дом свежестью.

Важно: не злоупотребляйте химическими освежителями — они могут вызывать аллергию. Регулярная уборка и профилактика — лучший способ сохранить дом свежим!

