Стало известно об успехах ВС РФ в Черниговской области ВС РФ уничтожили склады и казармы операторов дронов ВСУ под Черниговом

Ударные беспилотники ВС РФ нанесли точечный удар по складам и казармам операторов ВСУ в Черниговской области, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что при ликвидации объектов применяли БПЛА «Герань-2».

В Черниговской области ударами БПЛА «Герань-2» уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных дронов в районе н. п. Прогресс, — сказано в сообщении.

Ранее подразделения группировки войск «Запад» отразили две атаки ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он отметил, что оба инцидента произошли за минувшие сутки.

До этого в российских силовых структурах говорили, что наступательная активность Вооруженных сил Украины заметно снизилась на участке между населенными пунктами Меловое и Хатнее в Харьковской области. Солдаты массово отказываются выполнять приказы о проведении контратак. Такое морально-психологическое состояние личного состава заставило командование ВСУ изменить тактику.