Дипломат указал на попытку втянуть США в войну с Тайванем Посол Чжан: радикалы из США хотят втянуть страну в войну в Тайваньском проливе

В Соединенных Штатах есть лица, которые стремятся втянуть страну в войну в Тайваньском проливе, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, речь идет о группе радикалов.

Небольшая группа радикалов в США, продвигая вооружение Тайваня, в действительности стремится вернуть США на устаревший путь вмешательства во внешние дела и участия в войне, — сказал собеседник агентства.

Посол добавил, что администрация главы Тайваня Лаю Циндэ торопится добиться американских поставок оружия лишь с той же целью — втянуть Вашингтон в конфликт. Он призвал американские власти «ясно осознать» данный факт.

Ханьхуэй добавил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях США и Китая, которую нельзя пересекать. По его словам, китайская сторона настоятельно призывает Соединенные Штаты прекратить вооружение Тайваня.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тенденция к воссоединению Тайваня с материковым Китаем необходима. По его словам, государство должно следовать политике «Одна страна — две системы».