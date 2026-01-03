Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 09:04

Дипломат указал на попытку втянуть США в войну с Тайванем

Посол Чжан: радикалы из США хотят втянуть страну в войну в Тайваньском проливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Соединенных Штатах есть лица, которые стремятся втянуть страну в войну в Тайваньском проливе, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, речь идет о группе радикалов.

Небольшая группа радикалов в США, продвигая вооружение Тайваня, в действительности стремится вернуть США на устаревший путь вмешательства во внешние дела и участия в войне, — сказал собеседник агентства.

Посол добавил, что администрация главы Тайваня Лаю Циндэ торопится добиться американских поставок оружия лишь с той же целью — втянуть Вашингтон в конфликт. Он призвал американские власти «ясно осознать» данный факт.

Ханьхуэй добавил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях США и Китая, которую нельзя пересекать. По его словам, китайская сторона настоятельно призывает Соединенные Штаты прекратить вооружение Тайваня.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тенденция к воссоединению Тайваня с материковым Китаем необходима. По его словам, государство должно следовать политике «Одна страна — две системы».

Китай
Тайвань
конфликты
войны
Тайваньский пролив
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный российский хоккеист установил необычный рекорд НХЛ
Волшебный напиток из клубники на самогоне — пошаговый рецепт
Житель Каракаса снял на видео первые удары ВВС США по городу
Украинцы начали угрожать экс-помощнице Байдена
Железнодорожное сообщение на Кубани восстановили после снегопадов
Спасательный круг для хозяйки: закуска «Пятиминутка» — если гости на пороге
Небо над Венесуэлой полностью закрыли после взрывов в столице
«Тяжело заканчиваются»: дети в РФ стали чаще болеть «взрослыми» недугами
Названа причина недоверия россиян к туристическим онлайн-сервисам
Появились кадры возможной десантной операции США в Венесуэле
Территория рядом с военной базой в Каракасе обесточена после взрывов
Элитных «Волков да Винчи» ВСУ «размазали» в Запорожье
Появились кадры мощных взрывов в столице Венесуэлы
Трамп поиздевался над губернатором Иллинойса
В Каракасе прогремели взрывы
Протесты в дружественной России стране переросли в беспорядки
Россиянам объяснили, могут ли уволить за сон на работе
Правительство России утвердило план индексации пенсий по старости
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «водоканалом»
В конгрессе фразой «доллар и нефть» разъяснили одну угрозу Трампа
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.