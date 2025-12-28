Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:27

Лавров подтвердил поддержку КНР при обострении в Тайваньском проливе

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Если обстановка в Тайваньском проливе обострится, Россия поддержит Китай в вопросе защиты государственного единства и территориальной целостности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС. Дипломат отметил, что порядок действий в подобных ситуациях закреплен в Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он также назвал документ основополагающим для двусторонних отношений Москвы и Пекина.

Один из базовых принципов, заложенных в этот документ, — взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности, — напомнил Лавров.

Что касается конфликта на Украине, по словам министра, главным препятствием на пути к миру является Европейский союз. Такой сдвиг произошел после смены администрации в США. По словам Лаврова, Брюссель активно готовится к войне с Россией и даже не скрывает этого.

Он добавил, что так называемая «партия войны» в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях, и Москва это видит. Лавроов также назвал сложным вопрос, прошли ли европейские лидеры «точку невозврата».

МИД РФ
Сергей Лавров
Китай
КНР
Тайвань
Тайваньский пролив
