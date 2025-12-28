Лавров подтвердил поддержку КНР при обострении в Тайваньском проливе

Если обстановка в Тайваньском проливе обострится, Россия поддержит Китай в вопросе защиты государственного единства и территориальной целостности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС. Дипломат отметил, что порядок действий в подобных ситуациях закреплен в Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он также назвал документ основополагающим для двусторонних отношений Москвы и Пекина.

Один из базовых принципов, заложенных в этот документ, — взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности, — напомнил Лавров.

Что касается конфликта на Украине, по словам министра, главным препятствием на пути к миру является Европейский союз. Такой сдвиг произошел после смены администрации в США. По словам Лаврова, Брюссель активно готовится к войне с Россией и даже не скрывает этого.

Он добавил, что так называемая «партия войны» в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях, и Москва это видит. Лавроов также назвал сложным вопрос, прошли ли европейские лидеры «точку невозврата».