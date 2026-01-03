Трамп поиздевался над губернатором Иллинойса

Президент США Дональд Трамп в Truth Social высмеял губернатора Иллинойса Джей Би Притцкера после решения о выводе Национальной гвардии из Чикаго. Американский лидер опубликовал в этой социальной сети сгенерированное изображение политика с ироничной подписью.

На картинке Притцкер изображен с бургером в одной руке и табличкой, утверждающей, что ситуация в городе под контролем. При этом на заднем плане видны сцены беспорядков, палаточный лагерь бездомных и пожар.

Ранее в Нью-Йорке готовились к возможному вводу в город частей Национальной гвардии США. На протяжении нескольких недель авторитетные жители мегаполиса в частном порядке обсуждали сценарии действий, если президент направит в город военных или федеральных служащих. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выразила тревогу в связи с возможными мерами федеральной власти после избрания мэром Зохрана Мамдани.

Кроме того, Трамп охарактеризовал корреспондента и ведущую CNN Кейтлан Коллинз как «глупую и мерзкую» за вопрос о стоимости реконструкции Бального зала в Белом доме. Он заявил, что помещение стало более просторным и привлекательным, чем изначально планировалось, что и объясняет превышение сметы.