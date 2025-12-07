«Всегда глупая и мерзкая»: Трамп оскорбил журналистку из-за Бального зала

Президент США Дональд Трамп в своей сети Truth Social назвал «глупой и мерзкой» репортера и ведущую CNN Кейтлан Коллинз за то, что она задала ему вопрос по поводу стоимости оборудования Бального зала в Белом доме. Трамп заверил, что помещение «больше и красивее», чем планировалось ранее, поэтому и цена строительства оказалась выше ожидаемого.

Кейтлин Коллин из фейковых CNN, всегда глупая и мерзкая, спросила меня, почему новый Бальный зал стоит дороже, чем думали год назад. Я сказал, потому что он будет вдвое больше, а качество отделки и интерьеров вышло на высочайший уровень, — написал Трамп, при этом указав фамилию журналистки неверно.

До этого глава Белого дома назвал свинкой журналистку, когда та спросила о неопубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер, услышав вопрос, показывает на репортершу пальцем и перебивает ее фразой Quiet, quiet, piggy! («Тихо, тихо, свинка»). При этом Трамп, отвечая на вопросы о деле Эпштейна, вновь заявил, что в нем фигурируют другие известные личности.

Ранее Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, показала его фотографию с внуком Александром. На снимке американский лидер сидит за столом с малышом на коленях и внимательно смотрит в экран своего телефона. При этом на президенте США надета ярко-красная кепка. На ней виднеется надпись «Трамп был прав во всем».