Судно с углем для жителей Чукотки попало в ледовый плен

Судно с углем для жителей Чукотки попало в ледовый плен Теплоход оказался заблокирован в акватории Берингова моря

Судно, перевозившее уголь для жителей Чукотки, оказалось в ледовом плену в акватории Берингова моря, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Экипаж не находится в опасности, добавили там.

В районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. Компанией-фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна, — говорится в сообщении.

Источник РИА Новости рассказал, что теплоход доставлял в местное село уголь, он успел выгрузить его. Собеседник не исключил, что судно отбуксируют 6 января.

Тем временем саратовские спасатели вызволили из застрявших в снегу машин семь человек, включая троих несовершеннолетних. Из-за нулевой видимости и снежных заносов власти ввели временный запрет на движение автобусов и грузового транспорта на восьми участках федеральных трасс.

Ранее в Татарстане из-за ухудшения погодных условий был введен в действие план «Буран». Соответствующее решение принято премьер-министром республики Алексеем Песошиным в связи с обильными снегопадами и образованием снежных заносов на дорогах.