30 ноября 2025 в 04:17

«Прав во всем»: дочь Трампа показала его фото с маленьким внуком

Дочь Трампа Тиффани показала фото отца с внуком Александром

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, показала его фотографию с внуком Александром в социальной сети X. На снимке американский лидер сидит за столом с малышом на коленях и внимательно смотрит в экран своего телефона.

Дедушка и Александр усердно работают, — написала Тиффани.

При этом на президенте США надета ярко-красная кепка. На ней виднеется надпись «Трамп был прав во всем».

Ранее Дональд Трамп заявил, что благодаря футболисту Криштиану Роналду ему удалось наладить отношения с сыном Бэрроном. На торжественном ужине в честь визита в Соединенные Штаты наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда он отметил, что Бэррон является большим поклонником нападающего клуба «Аль-Наср». Мальчик стал куда более дружелюбен с отцом, когда тот организовал ему встречу с кумиром, заметил политик.

До этого глава Белого дома назвал свинкой журналистку, когда та спросила о неопубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер, услышав вопрос, показывает на репортершу пальцем и перебивает ее фразой Quiet, quiet, piggy! («Тихо, тихо, свинка»).

