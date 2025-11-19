Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 08:37

Легендарный футболист помог Трампу наладить отношения с сыном

Трамп заявил, что благодаря Роналду ему удалось наладить отношения с сыном

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря футболисту Криштиану Роналду ему удалось наладить отношения с сыном Бэрроном. На торжественном ужине в честь визита в Соединенные Штаты наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда он отметил, что Бэррон является большим поклонником нападающего клуба «Аль-Наср», передает ТАСС.

Бэррон встретился с ним. Я думаю, что после того, как я представил вас, он стал несколько больше уважать своего отца, — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг минимального уровня с момента его инаугурации в январе 2025 года. Согласно совместному опросу Reuters и Ipsos, работу главы государства одобряют лишь 38% американцев. Снижение рейтинга связано с недовольством граждан ростом цен и ходом расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.

До этого глава Белого дома назвал свинкой журналистку, когда та спросила о неопубликованных документах по делу Эпштейна. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер, услышав вопрос, показывает на репортершу пальцем и перебивает ее фразой Quiet, quiet, piggy! («Тихо, тихо, свинка»).

