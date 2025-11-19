Рейтинг Трампа рекордно изменился с момента его инаугурации Рейтинг Трампа упал до 38%, что стало самым низким показателем после инаугурации

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг минимального уровня с момента его инаугурации в январе 2025 года. Согласно совместному опросу Reuters и Ipsos, работу главы государства одобряют лишь 38% американцев.

Исследование проводилось с 14 по 17 ноября среди 1017 совершеннолетних жителей Соединенных Штатов. Негативную оценку деятельности Трампа дали 60% респондентов.

Согласно регулярным мониторингам Reuters и Ipsos, до настоящего времени рейтинг американского лидера в течение второго президентского срока не опускался ниже 40%. Наивысший показатель был зафиксирован в январе, когда положительно работу Трампа оценивали 47% опрошенных.

Снижение рейтинга связано с недовольством граждан ростом цен и ходом расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Лишь 20% американцев считают, что власти надлежащим образом проводят это разбирательство, тогда как 70% полагают, что администрация скрывает информацию о клиентах Эпштейна.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США рассматривает законопроект о рассекречивании материалов дела Джеффри Эпштейна. Голосование по данному вопросу может пройти единогласно.