В Конгрессе США сообщили неприятные для Трампа новости по Эпштейну Конгресс США может единогласно поддержать публикацию документов Эпштейна

Палата представителей Конгресса США рассматривает законопроект о рассекречивании материалов дела Джеффри Эпштейна, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, голосование по данному вопросу может пройти единогласно во вторник, передает Fox News.

Сегодня вы, вероятно, увидите единогласное голосование в палате представителей за публикацию документов Эпштейна, — сказала Грин.

Политик отметила, что основная борьба начнется уже после принятия решения о публикации документов. Она подчеркнула необходимость обнародования всех имен, фигурирующих в материалах дела, включая представителей федеральных властей, ЦРУ и судебной системы.

Общественный интерес к делу Эпштейна возобновился после того, как администрация президента США Дональда Трампа не выполнила предвыборных обещаний о рассекречивании файлов. Финансисту было предъявлено обвинение в организации секс-трафика с участием несовершеннолетних.

Следствие установило, что Эпштейн в период с 2002 по 2005 год вступал в сексуальные связи с десятками девушек, некоторым из которых не было и 14 лет. Он оплачивал их услуги наличными, а затем привлекал некоторых пострадавших к вербовке новых жертв.

В июле 2019 года Эпштейн был обнаружен в полубессознательном состоянии в тюремной камере и вскоре скончался. Официальное расследование пришло к выводу о том, что финансист покончил с собой, находясь под стражей.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (настоящее имя — Ким Шмитц) заявлял, что общественность так и не узнает всей правды по делу Эпштейна, несмотря на призывы опубликовать все документы. По его мнению, власти США под руководством Трампа позаботятся о том, чтобы скрыть компрометирующие материалы.