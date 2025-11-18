Трампа заподозрили в желании спрятать документы по делу Эпштейна Дотком: Трамп засекретит невыгодные ему документы по делу Эпштейна

Общественность так и не узнает всей правды по делу Джеффри Эпштейна, несмотря на призывы опубликовать все документы, написал в социальной сети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц). По его мнению, власти США под руководством американского президента Дональда Трампа позаботятся о том, чтобы скрыть компрометирующие материалы.

Опубликованы будут только рассекреченные документы по делу Эпштейна. Трамп и его агентства засекретят все, что он хочет скрыть. Вы все равно не узнаете правды, — посетовал Дотком.

Ожидается, что палата представителей США во вторник, 18 ноября, проголосует за публикацию материалов скандального дела. Примечательно, что Дональд Трамп, ранее выступавший против этого, в последний момент изменил свою позицию.

Ранее сообщалось, что члены комитета палаты представителей США обнародовали электронные письма из материалов дела Эпштейна, содержащие утверждения об осведомленности Трампа о его преступлениях. Документы были получены от душеприказчиков финансиста, скончавшегося в тюремной камере в августе 2019 года.