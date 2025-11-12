Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 19:58

Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские законодатели, входящие в комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности, обнародовали в соцсети X электронные письма из материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, содержащие утверждения об осведомленности действующего президента США Дональда Трампа о его преступлениях. Документы были получены от душеприказчиков Эпштейна, скончавшегося в тюремной камере в августе 2019 года.

В письме, предположительно адресованном журналисту Майклу Вольфу, якобы утверждал, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, поскольку просил его помощницу Гислейн Максвелл прекратить эту деятельность. В другом сообщении, отправленном ей в 2011 году, финансист утверждает, что нынешний глава Белого дома «провел часы» с одной из пострадавших, чье имя в документе заретушировано пометкой «жертва».

Эпштейн находился под следствием по обвинению в организации посещений его дома десятками несовершеннолетних девушек в период с 2002 по 2005 год. Максвелл была осуждена за пособничество этим преступлениям и приговорена к 20 годам лишения свободы.

Ранее брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами.

Дональд Трамп
США
Джеффри Эпштейн
преступления
несовершеннолетние
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине развернут первую «стену дронов»
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
«Первый раз слышу»: Песков о попытках вернуть граждан ЮАР из зоны СВО
Заплаканная Максакова упала на колени перед гробом Симонова
Стали известны четыре любимых фильма папы римского
Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь
Начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга попался на взятках за сводки
Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу
Бортпроводника уволили после жалобы на домогательства
В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике
Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда
Пациент свел счеты с жизнью в больнице
Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше
«Лишь бы угодить Западу»: что значит для Армении отказ от российского зерна
Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей
Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал
В модном доме Balmain сменился креативный директор
«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.