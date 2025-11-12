Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал

Американские законодатели, входящие в комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности, обнародовали в соцсети X электронные письма из материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, содержащие утверждения об осведомленности действующего президента США Дональда Трампа о его преступлениях. Документы были получены от душеприказчиков Эпштейна, скончавшегося в тюремной камере в августе 2019 года.

В письме, предположительно адресованном журналисту Майклу Вольфу, якобы утверждал, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, поскольку просил его помощницу Гислейн Максвелл прекратить эту деятельность. В другом сообщении, отправленном ей в 2011 году, финансист утверждает, что нынешний глава Белого дома «провел часы» с одной из пострадавших, чье имя в документе заретушировано пометкой «жертва».

Эпштейн находился под следствием по обвинению в организации посещений его дома десятками несовершеннолетних девушек в период с 2002 по 2005 год. Максвелл была осуждена за пособничество этим преступлениям и приговорена к 20 годам лишения свободы.

Ранее брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами.