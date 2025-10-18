Брат короля Великобритании Карла III отказался от титула герцога Йоркского Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского на фоне скандала с Эпштейном

Брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Джеффри Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами, информирует телеканал Sky.

Сам король до этого рассматривал возможность лишения брата титула из-за репутационного ущерба монархии. Однако принц Эндрю принял добровольное решение после консультаций с братом и ближайшим окружением.

Продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание общества от работы Его Величества и Королевской семьи […]. С согласия Его Величества мы считаем, что теперь я должен пойти еще дальше. Поэтому я больше не буду использовать свой титул или почести, которые были мне оказаны, — указал принц Эндрю.

Он добавил, что ставит честь семьи на первое место, поэтому делает все ради ее защиты. Решение отойти от общественной жизни принц принял еще пять лет назад, теперь же ситуация меняется кардинально.

При этом Эндрю категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения. Принц уже был лишен воинских званий и королевских привилегий, а также исключен из официальных мероприятий монаршей семьи.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю обещал финансисту Джеффри Эпштейну, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в прессе фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. В материале говорится, что в беседе фигурировали слова «мы в этом вместе».