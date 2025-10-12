Раскрыто, что принц Эндрю тайно сказал Эпштейну на тему секс-скандала

Раскрыто, что принц Эндрю тайно сказал Эпштейну на тему секс-скандала Daily Mail: принц Эндрю убеждал Эпштейна, что они вместе преодолеют скандал

Британский принц Эндрю обещал финансисту Джеффри Эпштейну, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в прессе фотографии Эндрю в компании девушки-подростка, сообщает газета Daily Mail. В материале говорится, что в беседе фигурировали слова «мы в этом вместе».

Принц Эндрю тайно сообщил педофилу Джеффри Эпштейну, что «мы в этом вместе» спустя день после того, как Daily Mail опубликовала скандальную фотографию герцога с его предполагаемой секс-жертвой, — указало издание.

Принц, как уточняется, был обеспокоен возможными последствиями ситуации. Однако выразил финансисту свою поддержку.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность пересмотра меры наказания для Гислейн Максвелл, которая была соратницей Джеффри Эпштейна. В настоящее время она находится в исправительном учреждении общего режима на территории Техаса, где ей предстоит отбывать 20-летний срок.

Тем временем выяснилось, что Джеффри Эпштейн, осужденный за преступления против несовершеннолетних, посещал резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в 2002 году и встречался с тогдашним премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Инициатором этой встречи выступил Питер Мандельсон, который занимал различные должности в правительстве Блэра.