Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:03

Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть наказание для соратницы скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, передает Metro. На данный момент она отбывает 20-летний срок в тюремном лагере общего режима в Техасе.

Я поговорю с Министерством юстиции. Я бы не рассматривал это или не рассматривал, я ничего об этом не знаю. У меня много людей, которые просили меня о помиловании <…> Честно говоря, я даже не знал, что она об этом просит, — уточнил Трамп.

Ранее Максвелл в ходе допроса в Министерстве юстиции США заявила об отсутствии неподобающего поведения со стороны Трампа. Она не предоставила компрометирующих показаний против каких-либо публичных фигур, включая бывшего президента Билла Клинтона.

До этого американские журналисты утверждали, что дружеские отношения между Трампом и Эпштейном продолжались около 15 лет — с 1990 по 2004 год. По их данным, знакомство произошло после того, как финансист приобрел недвижимость неподалеку от резиденции будущего президента. Мужчины регулярно посещали друг друга и организовывали совместные ужины с приглашением моделей.

Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
помилования
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасительный фляки: готовим традиционный «похмельный» суп поляков
Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.