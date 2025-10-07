Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть наказание для соратницы скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, передает Metro. На данный момент она отбывает 20-летний срок в тюремном лагере общего режима в Техасе.

Я поговорю с Министерством юстиции. Я бы не рассматривал это или не рассматривал, я ничего об этом не знаю. У меня много людей, которые просили меня о помиловании <…> Честно говоря, я даже не знал, что она об этом просит, — уточнил Трамп.

Ранее Максвелл в ходе допроса в Министерстве юстиции США заявила об отсутствии неподобающего поведения со стороны Трампа. Она не предоставила компрометирующих показаний против каких-либо публичных фигур, включая бывшего президента Билла Клинтона.

До этого американские журналисты утверждали, что дружеские отношения между Трампом и Эпштейном продолжались около 15 лет — с 1990 по 2004 год. По их данным, знакомство произошло после того, как финансист приобрел недвижимость неподалеку от резиденции будущего президента. Мужчины регулярно посещали друг друга и организовывали совместные ужины с приглашением моделей.