«Выставьте их на посмешище»: Трамп озвучил требование по делу Эпштейна Трамп поручил Минюсту США обнародовать все имена по делу Эпштейна

Министерству юстиции Соединенных Штатов следует обнародовать все имена, фигурирующие в деле Джеффри Эпштейна, написал на своей странице в социальной сети Truth Social президент страны Дональд Трамп. Он подчеркнул, что с финансистом сотрудничали не республиканцы, а демократы. Хозяин Белого дома призвал выставить всех их «на посмешище».

Министерство юстиции вынуждено тратить все свое время на эту сфабрикованную демократами мистификацию. <...> Именно демократы сотрудничали с Эпштейном, а не республиканцы. Опубликуйте все их имена, выставьте их на посмешище и вернитесь к работе на благо нашей страны, — призвал Трамп.

Он добавил, что «радикальные левые» пытаются не замечать положительные стороны его политики. По мнению Трампа, таким людям нужен лишь «давно покинувший этот свет» Эпштейн, чье дело по-прежнему обсуждается в американском публичном поле.

Ранее появилась информация, что Минюст США обратился к прокурорам штата Флорида с просьбой добровольно помочь в удаленном просмотре и редактировании документов, связанных с делом Эпштейна. Взамен министерство обещает дать отгулы сотрудникам надзорного органа.