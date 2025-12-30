Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 13:29

На Новый год готовлю только проверенные временем рецепты: курица по-капитански без майонеза

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На Новый год готовлю только проверенные временем рецепты, и курица по-капитански без майонеза — один из них. Это идеальный вариант горячего для семейного застолья.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: хрустящий снизу картофель, сочная курица, сладковатый лук, нежная сметана и тягучий сыр с помидорами.

Вам понадобится: 1,5 кг картофеля, 800 г куриной грудки, 2 крупные луковицы, 2–3 помидора, 300 г сметаны, 200 г твердого сыра, растительное масло, соль, перец, специи для курицы. Духовку разогрейте до 200°C. Противень смажьте маслом. Выложите первый слой — нарезанный на кружочки картофель, посолите и поперчите. Вторым слоем распределите пластины курицы, посолите и посыпьте специями. Третьим слоем выложите нарезанный полукольцами лук. Обильно смажьте всю поверхность сметаной. Четвертый слой — кружочки помидоров. Последним слоем обильно посыпьте все тертым сыром. Запекайте 40–50 минут до готовности картофеля и красивой золотистой сырной корочки.

