Юрист рассказал, можно ли пить шампанское на Красной площади Юрист Кваша: пить шампанское на Красной площади запрещено

В новогоднюю ночь шампанское и иные алкогольные напитки нельзя распивать на Красной площади в Москве, рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша. По его словам, делать это запрещено и в других общественных местах. Он отметил, что к таковым относятся дворы или даже подъезды.

В нашей стране нельзя распивать алкогольные напитки на улицах, во дворах, подъездах, парках, на площадях. Этот запрет установлен федеральным законодательством и не отменяется в новогоднюю ночь. Красная площадь — тоже общественное место, где делать это запрещено, к тому же в новогоднюю ночь она будет закрыта, — сообщил юрист.

По его словам, за распитие алкоголя в общественных местах полагается штраф — от 500 до 1000 рублей.

Без ограничений принимать алкоголь можно в ресторанах, барах, кафе. А пить «детское» безалкогольное шампанское на улице никто не запретит, — поделился Кваша.

Ранее стало известно, что Красная площадь будет закрыта для посещения с шести вечера 31 декабря до десяти утра 1 января. При этом ГУМ-каток продолжит работу по обычному расписанию.