Верховный суд отменил оправдательный приговор воровке шампанского

Верховный суд вернул уголовное дело москвички, укравшей дорогое шампанское, сообщает MK.RU. Женщина, похитившая в алкомаркете бутылку за 6 тыс. рублей, надеялась избежать судимости после возмещения ущерба, но высшая судебная инстанция признала ее действия умышленным преступлением.

В августе 2024 года покупательница, оплатив на кассе часть товаров, отвлекла внимание сотрудницы и тайно положила в сумку бутылку алкоголя. Пропажа была обнаружена, а личность воровки установлена по записям с камер наблюдения. Хотя женщина впоследствии компенсировала стоимость украденного, это не стало основанием для прекращения уголовного преследования.

Мировой суд оштрафовал ее на 15 тысяч. рублей, а после двух апелляций Второй кассационный суд и вовсе прекратил дело, признав деяние малозначительным. Однако Генеральная прокуратура обжаловала это решение. Верховный суд согласился с доводами надзорного органа, указав, что сумма ущерба значительно превышает установленный законом порог в 2,5 тыс. рублей, а само хищение было совершено умышленно, без попыток добровольного возврата.

Ранее в Москве на Квесисской улице неизвестный в маске ограбил магазин техники, похитив 51 iPhone. Злоумышленник около 10 минут находился у входа, после чего выбил стеклянную дверь ногой. Сама кража заняла не более двух минут.