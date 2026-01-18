Грабитель вынес из магазина техники 51 iPhone В Москве грабитель вынес из салона связи 51 iPhone за две минуты

В Москве на Квесисской улице неизвестный в маске ограбил магазин техники, похитив 51 iPhone, сообщает Telegram-канал Baza. Злоумышленник около 10 минут находился у входа, после чего выбил стеклянную дверь ногой. Сама кража заняла не более двух минут.

Хозяйка салона сразу же обратилась в правоохранительные органы. Грабитель унес с собой iPhone 13, 16 Pro, Pro Max и, в основном, новые модели смартфонов 17 Pro и Pro Max. Ущерб от налета составил более 4 млн рублей.

До этого в московском селе Красная Пахра четверо приезжих ограбили магазин, проникнув через служебный вход и угрожая сотрудникам ножом. Злоумышленники похитили алкоголь, табачные изделия и бытовую химию, однако вскоре были задержаны полицией.

Ранее в Выборге сотрудники полиции задержали местного жителя, который специализировался на кражах из частных домов. Преступника взяли с поличным прямо у места несостоявшегося ограбления, при нем обнаружили орудие взлома — монтировку. Вором оказался 49-летний безработный рецидивист. Полиция проверяет его на причастность к другим нераскрытым взломам в районе.