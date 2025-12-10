Налетчики с ножами ворвались в магазин ради бытовой химии и сигарет В Москве грабители с ножами проникли в магазин через служебный вход

Злоумышленники ворвались через служебный вход и ограбили магазин в московском селе Красная Пахра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу. По информации ведомства, двое мужчин проникли в здание во время приемки товара, пригрозили сотрудникам ножом и потребовали открыть основную дверь.

Через нее в магазин попали еще двое грабителей, похитив бытовую химию, табачные изделия и алкогольную продукцию. Общая сумма ущерба составила приблизительно семь тысяч рублей. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам — ими оказались приезжие в возрасте от 21 до 26 лет.

У них изъяты два ножа, а также большая часть похищенной алкогольной и табачной продукции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнули в МВД.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали безработного жителя поселка Шушары по подозрению в ограблении магазина. Мужчина ворвался в торговое помещение на улице Веры Слуцкой. Он пригрозил персоналу ножом, схватил товар с прилавков и скрылся.

До этого полиция Улан-Удэ поймала 36-летнего мужчину, который ночью проник в кафе, вынес четыре бутылки алкоголя из холодильника и похитил более 45 тыс. рублей из кассы. Как выяснилось, злоумышленник уже был судим за имущественные преступления.