Россиянин украл четыре бутылки алкоголя и более 45 тысяч из кафе В Улан-Удэ полиция задержала 36-летнего мужчину за кражу денег и алкоголя в кафе

Полиция Улан-Удэ задержала 36-летнего мужчину в одном из кафе города, сообщает пресс-служба правоохранительных органов. Администратор заведения сообщил, что ночью неизвестный проник в кафе, вынес четыре бутылки алкоголя из холодильника и похитил более 45 тыс. рублей из кассы.

По данным правоохранителей, злоумышленник спрятался в кафе между первым и вторым этажами незадолго до закрытия, а после закрытия вернулся в зал и дважды похитил спиртное и деньги. Около 7 утра он покинул заведение через черный вход.

Мужчина проживает в одном из СНТ Тарбагатайского района. По словам следователей, похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды. Ранее он был судим за имущественные преступления и не имеет постоянной работы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье кражи.

