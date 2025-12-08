ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:57

Россиянин украл четыре бутылки алкоголя и более 45 тысяч из кафе

В Улан-Удэ полиция задержала 36-летнего мужчину за кражу денег и алкоголя в кафе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полиция Улан-Удэ задержала 36-летнего мужчину в одном из кафе города, сообщает пресс-служба правоохранительных органов. Администратор заведения сообщил, что ночью неизвестный проник в кафе, вынес четыре бутылки алкоголя из холодильника и похитил более 45 тыс. рублей из кассы.

По данным правоохранителей, злоумышленник спрятался в кафе между первым и вторым этажами незадолго до закрытия, а после закрытия вернулся в зал и дважды похитил спиртное и деньги. Около 7 утра он покинул заведение через черный вход.

Мужчина проживает в одном из СНТ Тарбагатайского района. По словам следователей, похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды. Ранее он был судим за имущественные преступления и не имеет постоянной работы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье кражи.

Ранее в Калининградской области раскрыли нападение на оптовый склад молочного предприятия, его ограбил бывший сотрудник. По данным МВД, 39-летний мужчина скрыл лицо маской, подкараулил сотрудницу склада и, угрожая расправой, вынудил провести его в помещение бухгалтерии.

