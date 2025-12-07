ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 17:40

Калининградец украл у бывшего работодателя 1,8 млн рублей

Калининградец в маске ограбил бывшего работодателя и унес 1,8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Калининградской области раскрыто дерзкое нападение на оптовый склад молочного предприятия, его ограбил бывший сотрудник, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Подозреваемым оказался 39-летний мужчина. Скрыв лицо маской, он подкараулил сотрудницу склада и, угрожая расправой, вынудил провести его в помещение бухгалтерии.

Внутри офиса налетчик распылил перцовый баллончик в сторону персонала и потребовал деньги, демонстрируя предмет, напоминающий пистолет. Опасаясь за свои жизни, женщины передали мужчине более 1,8 млн рублей, после чего он скрылся. Потерпевшие незамедлительно обратились за помощью в правоохранительные органы.

Оперативникам потребовалось всего несколько часов, чтобы установить личность грабителя. Задержание проводилось при силовой поддержке СОБР Росгвардии. У фигуранта удалось обнаружить и изъять лишь часть похищенного — около 780 тыс. рублей. Со слов задержанного, пневматический пистолет он выбросил на улице сразу после преступления.

Следователи ОМВД России «Гурьевский» возбудили уголовное дело по факту разбоя в особо крупном размере. В настоящее время полиция ведет поиск орудия преступления и оставшейся части денежных средств. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, ему грозит длительный тюремный срок.

Ранее житель Белоруссии отомстил начальству за увольнение и украл две тонны сала. Грабитель воспользовался свободным доступом на объект: заявив, что хочет забрать оставленные вещи, он вывез брикеты с салом и спрятал их у себя на даче. Его тайник быстро нашли правоохранители.

ограбления
МВД
Ирина Волк
Калининградская область
