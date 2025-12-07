Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала Житель Белоруссии отомстил начальству за увольнение и украл две тонны сала

Житель Могилевского района Белоруссии украл партию сала у бывшего начальника, чтобы отомстить за свое увольнение, рассказали в МВД республики. Как сообщили в правоохранительных органах, 22-летний местный житель вывез с территории бывшего места работы две тонны продукта.

Потерпевшим по делу проходит 25-летний индивидуальный предприниматель. Грабитель воспользовался свободным доступом на объект: заявив, что хочет забрать оставленные вещи, он вывез брикеты с салом и спрятал их у себя на даче.

Фигурант планировал продать всю украденную продукцию для получения личной прибыли. Однако довести преступный умысел до конца не удалось — оперативники обнаружили тайник с похищенным. Против воришки было возбуждено уголовное дело, теперь молодому человеку грозит наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Все изъятое сало будет возвращено законному владельцу.

