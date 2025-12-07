ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 13:14

Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала

Житель Белоруссии отомстил начальству за увольнение и украл две тонны сала

Фото: t.me/pressmvd
Читайте нас в Дзен

Житель Могилевского района Белоруссии украл партию сала у бывшего начальника, чтобы отомстить за свое увольнение, рассказали в МВД республики. Как сообщили в правоохранительных органах, 22-летний местный житель вывез с территории бывшего места работы две тонны продукта.

Потерпевшим по делу проходит 25-летний индивидуальный предприниматель. Грабитель воспользовался свободным доступом на объект: заявив, что хочет забрать оставленные вещи, он вывез брикеты с салом и спрятал их у себя на даче.

Фигурант планировал продать всю украденную продукцию для получения личной прибыли. Однако довести преступный умысел до конца не удалось — оперативники обнаружили тайник с похищенным. Против воришки было возбуждено уголовное дело, теперь молодому человеку грозит наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Все изъятое сало будет возвращено законному владельцу.

Ранее жительница Каменска-Уральского Татьяна решила «проучить» молодого человека, который сводил ее на первое свидание. Пара познакомилась в интернете, молодой человек прокатил избранницу на автомобиле, а потом не перезвонил. Девушка обиделась и угнала его машину.

Белоруссия
грабеж
воры
сало
начальники
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение
Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей
Россияне могут столкнуться с дефицитом урожая
Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Погода в Москве в понедельник, 8 декабря: ждать ли заморозков и снегопада
В вопросе догазификации Адыгеи появилась ясность
«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ
Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА
Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе
На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной
Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Дмитриев поддержал заявление Маска о Четвертом рейхе
Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили
«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной
В ГД ответили, почему ЕС планирует начать конфликт с Россией в 2030 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео
В Бенине мятежники захватили президентский дворец
Российское посольство в Бенине выступило с заявлением
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.