Психолог объяснила, как делать комплименты в деловой среде Психолог Пахомова: комплимент не должен выглядеть как лесть

Комплимент коллеге не должен выглядеть как лесть, так как излишняя идеализация разрушает доверие, рассказала Lady.Pravda.Ru психолог Ирина Пахомова. Она отметила, что правильный комплимент может помочь усилить позиции в коллективе.

Психолог рассказала, что разница между лестью и комплиментом заключается в честности намерения. По ее словам, комплимент всегда фиксирует личные качества.

Пахомова отметила, что не стоит преувеличивать достоинства или приписывать лишнее. Она также посоветовала использовать наиболее конкретные формулировки.

