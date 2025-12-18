Новый год-2026
18 декабря 2025 в 10:01

Эксперт по этикету дала совет, как отвязаться от надоедливого коллеги

Этикетолог Богачева: надоедливому коллеге нужно сообщить о своей занятости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В общении с коллегой, который отвлекает от работы, нужно сделать акцент на своей большой занятости, заявила LIFE.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. Например, можно сообщить ему о дедлайнах или сложном этапе проекта. Важно сместить фокус с его поведения на рабочий процесс или свои потребности. Кроме того, нужно сохранить вежливый тон и вести этот разговор наедине.

Ключевой принцип — сместить фокус с личности («Ты мне мешаешь») на рабочий процесс и ваши потребности. Для этого используйте «Я-сообщения»: говорите о своем состоянии («Я сейчас на сложном этапе проекта и очень теряю концентрацию, когда меня прерывают») и дедлайнах, а не о поведении собеседника, — посоветовала Богачева.

Она также порекомендовала предложить коллеге альтернативу постоянному общению, например договориться переписываться с ним после 16:00. Такой подход позволит сохранить отношения и избежать обид, при этом он определит конкретные рабочие границы.

Ранее Богачева заявила, что поздравлять окружающих с наступающим Новым годом уместно после 28 декабря. Она отметила, что для такого поздравления необходима атмосфера праздника.

