Эксперт по этикету дала совет, как отвязаться от надоедливого коллеги

В общении с коллегой, который отвлекает от работы, нужно сделать акцент на своей большой занятости, заявила LIFE.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. Например, можно сообщить ему о дедлайнах или сложном этапе проекта. Важно сместить фокус с его поведения на рабочий процесс или свои потребности. Кроме того, нужно сохранить вежливый тон и вести этот разговор наедине.

Ключевой принцип — сместить фокус с личности («Ты мне мешаешь») на рабочий процесс и ваши потребности. Для этого используйте «Я-сообщения»: говорите о своем состоянии («Я сейчас на сложном этапе проекта и очень теряю концентрацию, когда меня прерывают») и дедлайнах, а не о поведении собеседника, — посоветовала Богачева.

Она также порекомендовала предложить коллеге альтернативу постоянному общению, например договориться переписываться с ним после 16:00. Такой подход позволит сохранить отношения и избежать обид, при этом он определит конкретные рабочие границы.

