Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим Эксперт по этикету Богачева: поздравлять людей с наступающим можно с 28 декабря

Поздравлять окружающих с наступающим Новым годом уместно после 28 декабря, рассказала LIFE.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. Она отметила, что для такого поздравления необходима атмосфера праздника.

Уместно поздравлять с наступающим буквально в последние дни перед Новым годом, то есть когда уже есть атмосфера праздника, то есть числа с 28-го. Но, на мой взгляд, это черта больших городов, потому что они, как правило, заранее начинают оформлять все к Новому году, создавая праздничную атмосферу. И людям кажется, что уже праздник, что уже нужно друг друга поздравлять, — рассказала Богачева.

Эксперт по этикету подчеркнула, что поздравлять окружающих в середине декабря не стоит — многие еще закрывают рабочие задачи и не прониклись праздничным настроением. Она отметила, что раньше с наступающим поздравляли только 31 декабря.

