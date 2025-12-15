Новый год-2026
15 декабря 2025 в 13:52

Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим

Эксперт по этикету Богачева: поздравлять людей с наступающим можно с 28 декабря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Поздравлять окружающих с наступающим Новым годом уместно после 28 декабря, рассказала LIFE.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. Она отметила, что для такого поздравления необходима атмосфера праздника.

Уместно поздравлять с наступающим буквально в последние дни перед Новым годом, то есть когда уже есть атмосфера праздника, то есть числа с 28-го. Но, на мой взгляд, это черта больших городов, потому что они, как правило, заранее начинают оформлять все к Новому году, создавая праздничную атмосферу. И людям кажется, что уже праздник, что уже нужно друг друга поздравлять, — рассказала Богачева.

Эксперт по этикету подчеркнула, что поздравлять окружающих в середине декабря не стоит — многие еще закрывают рабочие задачи и не прониклись праздничным настроением. Она отметила, что раньше с наступающим поздравляли только 31 декабря.

Ранее эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк рассказал, что на корпоративных мероприятиях не принято обсуждать рабочие вопросы. Он отметил, что на таких мероприятиях лучше отказаться от алкоголя.

этикет
Новый год
поздравления
декабрь
