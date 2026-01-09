Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:21

«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия

Слуцкий заявил о новых возможных ударах возмездия по Украине

Фото: МО РФ
Россия нанесет новые удары возмездия, если украинская сторона вновь совершит провокации, подобные атаке на резиденцию президента РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24». Комментируя удар «Орешником», он указал, что вероятность новых ответных действий велика, так как противник продолжает чудовищные и нелогичные действия, не идя на переговоры.

К сожалению, большая вероятность, что удар возмездия не последний, исходя из того, что украинские наши враги, — хотел сказать помягче, но, наверное, это будет неправильно, — ведут себя вне логики по-прежнему, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта, — сказал глава партии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после авиаударов и применения российской ракеты «Орешник» обратился к западным государствам с просьбой о срочном наращивании поставок систем ПВО. Он подчеркнул, что поддержка Киева должна оставаться стабильным и безотлагательным приоритетом.

Кроме того, немецкие пользователи Сети устроили дискуссию после удара российской ракеты «Орешник» по Украине. Отмечается, что данная атака показывает готовность российской армии поражать возможные иностранные военные формирования на западе страны.

«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
