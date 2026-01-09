Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:21

Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты

Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите быстро сбросить лишние килограммы? Монодиета для быстрого похудения на твороге — один из самых популярных способов. За три дня вы можете потерять до 3 кг, если будете строго придерживаться правил.

Для монодиеты вам понадобится только обезжиренный творог — 500 г в день. Разделите его на 4–5 порций и ешьте каждые 2–3 часа. Можно добавить немного соли, зелени или специй, но без масла и сахара. Пейте не менее 1,5 литра воды в день. Все монодиеты относятся к экстремальным методам похудения и требуют консультации с врачом перед применением.

Такой подход поможет быстро сбросить вес, но не забывайте о здоровье. Монодиета для быстрого похудения — это краткосрочное решение, а не панацея.

Ранее мы делились с вами рецептом легкого домашнего творожного сыра.

Читайте также
Огурцы для стройности: как сбросить 5 кг за считаные дни без усилий
Семья и жизнь
Огурцы для стройности: как сбросить 5 кг за считаные дни без усилий
Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны
Здоровье/красота
Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Семья и жизнь
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Зимние прогулки без страха и промокания: бюджетные хитрости для безопасной обуви
Общество
Зимние прогулки без страха и промокания: бюджетные хитрости для безопасной обуви
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса
Общество
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса
стройность
фигура
красота
советы
диеты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия начала отработку предупреждения терактов в ходе проверки войск
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
«Ангел-хранитель»: Садальский простился с умершим коллегой
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.