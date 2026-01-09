Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты

Хотите быстро сбросить лишние килограммы? Монодиета для быстрого похудения на твороге — один из самых популярных способов. За три дня вы можете потерять до 3 кг, если будете строго придерживаться правил.

Для монодиеты вам понадобится только обезжиренный творог — 500 г в день. Разделите его на 4–5 порций и ешьте каждые 2–3 часа. Можно добавить немного соли, зелени или специй, но без масла и сахара. Пейте не менее 1,5 литра воды в день. Все монодиеты относятся к экстремальным методам похудения и требуют консультации с врачом перед применением.

Такой подход поможет быстро сбросить вес, но не забывайте о здоровье. Монодиета для быстрого похудения — это краткосрочное решение, а не панацея.

