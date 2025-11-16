Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 18:00

Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира

Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Творожный сыр из замороженного кефира — это удивительный способ получить нежный домашний продукт без сложных манипуляций. Достаточно заморозить кефир в пакете или контейнере, а после размораживания сыворотка отделится сама, оставив плотную творожную массу.

Ингредиенты

  • Кефир жирностью 3,2% — 1 литр

  • Соль мелкая — щепотка (по желанию)

  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — 2–3 веточки (опционально)

Приготовление

Перелейте кефир в плотный пакет или пластиковый контейнер и отправьте в морозильную камеру на 8–12 часов. После полной заморозки достаньте и оставьте при комнатной температуре на 3–4 часа для оттаивания. Подвесьте массу в марле или мелком сите над миской — сыворотка стечет за 1–2 часа. Готовый творожный сыр из замороженного кефира получается воздушным и слегка кисловатым. Добавьте соль и измельченную зелень, перемешайте — идеальная намазка для хлеба готова. Храните в холодильнике до 5 дней.

Творожный сыр из замороженного кефира — это простое решение для тех, кто хочет получить домашний продукт без лишних усилий.

Ранее мы делились рецептом омлета из вашего детства.

сыр
польза
своими руками
простые рецепты
кефир
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний суп из сушеных белых грибов: быстро и необыкновенно вкусно
В Австралии закрыли десятки школ из-за магического песка
МО раскрыло количество сбитых БПЛА ВСУ над Россией за три часа
Такую вкусную картошку вы еще не ели! Рецепт по-деревенски в духовке
Ученица шестого класса сделала 100 приседаний по приказу учителя и умерла
Еще 20 имен знаменитостей нашли в неопубликованных файлах Эпштейна
Украинский «Нафтогаз» подписал с греческой DEPA один документ
Над тремя регионами России сбили 16 украинских БПЛА
«Никогда не допустим»: Нарышкин о занижении роли СССР в победе над нацизмом
В Подмосковье возбудили дело после смертей на стройке во время пожара
Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира
«Он идиот»: украинский олигарх оценил способности Миндича
Озвучены расходы российских тюрем на Новый год
В Израиле сообщили, что с юмором дискутируют о национальности Чебурашки
«Превратились в рэкет»: эксперт раскрыл суть санкций США
«Купол Донбасса» уничтожил чешские дроны
Водолазы завершили обследование пруда с останками ребенка в Гольяново
Орбан вспомнил, в чем Меркель превосходила его жену
В Израиле приняли решение о нахождении армии в буферной зоне в Сирии
В США указали на силу, способную потеснить их в Тихом океане
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.