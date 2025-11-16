Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира

Творожный сыр из замороженного кефира — это удивительный способ получить нежный домашний продукт без сложных манипуляций. Достаточно заморозить кефир в пакете или контейнере, а после размораживания сыворотка отделится сама, оставив плотную творожную массу.

Ингредиенты

Кефир жирностью 3,2% — 1 литр

Соль мелкая — щепотка (по желанию)

Свежая зелень (укроп, петрушка) — 2–3 веточки (опционально)

Приготовление

Перелейте кефир в плотный пакет или пластиковый контейнер и отправьте в морозильную камеру на 8–12 часов. После полной заморозки достаньте и оставьте при комнатной температуре на 3–4 часа для оттаивания. Подвесьте массу в марле или мелком сите над миской — сыворотка стечет за 1–2 часа. Готовый творожный сыр из замороженного кефира получается воздушным и слегка кисловатым. Добавьте соль и измельченную зелень, перемешайте — идеальная намазка для хлеба готова. Храните в холодильнике до 5 дней.

