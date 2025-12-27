Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 11:32

Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт

Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Замочите 200 г савоярди в смеси из 50 мл охлажденного эспрессо и 30 мл абсента с ложечкой меда. Взбейте 250 г маскарпоне с 50 г сахарной пудры до кремообразности. Аккуратно введите 2 желтка, продолжая взбивать. Очистите 2 мандарина, удалите белые пленки. На дно креманок выложите пропитанное печенье. Покройте слоем крема и кусочками цитруса. Повторите слои. Уберите в холод на 4 часа. Перед подачей слегка сбрызните абсентом и украсьте цедрой. Сочетание анисовой горчинки, сладости крема и яркой мандариновой кислоты создает изысканный и взрослый десерт.

Ранее мы писали про кислородный коктейль: польза есть или это советский миф?

