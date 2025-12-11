Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 10:52

Кислородный коктейль: польза есть или это советский миф?

Кислородный коктейль: польза есть или это советский миф? Кислородный коктейль: польза есть или это советский миф? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кислородный коктейль — напиток с воздушной пеной, когда-то присутствовавший в каждом санатории, сегодня вызывает вопросы: является ли он действенным средством для здоровья? Чтобы отделить факты от мифов, необходимо погрузиться в историю его создания, понять физиологический механизм действия и ознакомиться с позицией современных медицинских специалистов.

История изобретения: как коктейль покорил СССР

История кислородного коктейля ведет в научные лаборатории 1960-х годов, где советский академик Николай Сиротинин проводил фундаментальные исследования в области гипоксии. Ученый обнаружил, что слизистая желудочно-кишечного тракта обладает способностью к активному поглощению газов, включая кислород. Это открытие легло в основу метода энтеральной оксигенотерапии (насыщение организма кислородом с помощью напитка). Первоначально процедура была инвазивной и малоприятной, требуя введения зонда. Гениальность Сиротинина заключалась в том, что он нашел элегантное решение — превратить лечебную процедуру в употребление вкусной пены.

Работники литейного цеха принимают кислородный коктейль, 1986 год Работники литейного цеха принимают кислородный коктейль, 1986 год Фото: Виктор Садчиков/Фотохроника ТАСС

Новаторская методика мгновенно получила поддержку государственной системы здравоохранения. Кислородный коктейль стали массово внедрять в профилакториях, детских лагерях и на промышленных предприятиях. Он символизировал собой заботу государства о здоровье трудящихся, став таким же атрибутом советской курортной культуры, как грязелечение или минеральные воды. Его популярность была обусловлена не только доказанной эффективностью, но и идеологической поддержкой — это был доступный и массовый способ оздоровления нации.

Научное обоснование: может ли кислород усваиваться через желудок

Ключевой вопрос, который определяет, как работает кислородный коктейль, — это физиологический механизм усвоения кислорода. Современные исследования подтверждают: желудок и кишечник, конечно, не являются органами дыхания, но их слизистая оболочка пронизана густой сетью капилляров и обладает высокой всасывающей способностью. Попадая в желудок, кислород из пены не усваивается подобно пище, а пассивно попадает через клеточные мембраны в кровоток, где связывается с гемоглобином.

История изобретения: как коктейль покорил СССР История изобретения: как коктейль покорил СССР Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таким образом, гипотеза о доставке кислорода для крови через желудок имеет под собой твердое научное основание. Однако важно понимать, что этот путь является вспомогательным. Объем кислорода, поступающего через желудочно-кишечный тракт, несопоставим с объемом, получаемым через легкие. Поэтому рассматривать коктейль как альтернативу прогулкам на свежем воздухе — ошибочно. Его роль заключается в точечной, локальной поддержке в условиях повышенной потребности организма в кислороде или при снижении функции дыхания.

Реальная польза и потенциальный вред для детей и взрослых

Для городских жителей, постоянно находящихся в состоянии легкой гипоксии из-за загрязненного воздуха, порция коктейля может стать своего рода «скорым помощником». Наблюдения показывают, что его курсовой прием способствует повышению концентрации внимания, нормализации сна и сокращению периода восстановления после физических нагрузок.

Для детского организма, особенно в периоды адаптации к школьным нагрузкам и сезонного ослабления иммунитета, кислородный коктейль может оказать мягкий поддерживающий эффект. Однако риски также существуют. Потенциальный вред связан в первую очередь с наличием противопоказаний, среди которых выделяются язвенная болезнь в фазе обострения, спаечная болезнь кишечника, бронхиальная астма с частыми приступами и индивидуальная гиперчувствительность к компонентам основы. Врачи предупреждают, что чрезмерное увлечение коктейлем может спровоцировать метеоризм и дискомфорт в эпигастральной области.

Может ли кислород усваиваться через желудок Может ли кислород усваиваться через желудок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Состав коктейля: из чего его делают на самом деле

Классический состав кислородного коктейля: основой служит жидкость, определяющая вкус напитка. Идеально подходят осветленные соки (яблочный, виноградный), морсы, фитонастои или чистая вода. Второй ключевой элемент — пенообразующий агент. Исторически эту роль выполнял яичный белок, несущий риски аллергических реакций. Современная промышленность предлагает безопасные варианты на основе солодки или специализированных пищевых композитов, создающих стабильную и плотную пену.

Третий и главный компонент — газообразный медицинский кислород. Его источником является баллон или концентратор, который осуществляет сепарацию молекул кислорода из атмосферного воздуха, доводя его концентрацию до 95%. Смешивание ингредиентов происходит в специальном аппарате — коктейлере, где под давлением кислород насыщает жидкость с пенообразователем, превращая ее в легкую субстанцию с пузырьками.

Мнение современных врачей: кому и когда его стоит пить

Современный медицинский взгляд на то, полезен ли кислородный коктейль: врачи определяют его как средство неспецифической терапии, эффективное в рамках комплексного подхода. Дискуссия «кислородный коктейль: миф или реальность» склоняется в сторону реальности при условии его целевого применения.

Кислородный коктейль: польза и вред, мифы и научные факты Кислородный коктейль: польза и вред, мифы и научные факты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Назначение оправданно для определенных групп: офисных работников с синдромом хронической усталости, спортсменов в период интенсивных тренировок, детей школьного возраста для улучшения когнитивных функций и снижения частоты ОРВИ. С осторожностью его могут рекомендовать беременным женщинам для профилактики плацентарной недостаточности. Ключевой принцип — курсовое, а не бессистемное применение. Стандартная рекомендация — прием в течение 10–15 дней по одной порции в день за полтора часа до еды. Пену следует употреблять медленно, маленькими ложками, давая кислороду возможность высвободиться и усвоиться. Залог успеха — не в восприятии коктейля как панацеи, а в его разумном использовании как элемента здорового образа жизни после консультации с терапевтом.

кислород
коктейль
гипоксия
СССР
санатории
советы врача
Оксана Головина
О. Головина
