Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 13:57

Королевская семья Британии: новости, зарплата и траты Уильяма и Миддлтон

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Великобритании обнародовали ежегодный финансовый отчет о годовой зарплате принца Уильяма, которая покрывает официальные нужды и его личные с супругой Кейт Миддлтон траты. Какие еще известны последние новости о королевской семье Британии сегодня, 31 декабря?

Что известно о доходе и тратах Уэльских

Согласно данным ежегодного финансового отчета, годовая зарплата принца Уильяма составила свыше $30 млн, сообщает журнал People со ссылкой на документ.

«В отчете от июня 2025 года сообщалось, что принц Уильям получил внушительные $30 млн за второй год своего дохода от имения герцогства Корнуолл. Герцогство Корнуолл — это титул и имение, которые он унаследовал после восшествия на престол его отца, короля Карла», — говорится в материале.

Уточняется, что $30 млн — это сумма, которая покрывает официальные нужды, благотворительные проекты и личные траты принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей.

Принц Уэльский не имеет фиксированного оклада, так как выполняет функции в рамках королевской семьи. Большая часть его затрат компенсируется доходами герцогства Корнуолл, стоимость которого оценивается более чем в $1 млрд. При этом Уильям платит подоходный налог со всего дохода, полученного от герцогства.

Замок Тинтагель в графстве Корнуолл Замок Тинтагель в графстве Корнуолл Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правда ли, что Карл III не спешит уступать трон Уильяму

Принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон в последние месяцы стали чаще появляться на протокольных мероприятиях и встречах, увеличивая свое влияние в королевской семье. Однако король Великобритании Карл III не испытывает особого энтузиазма в вопросах обсуждения преемственности, пишет Us Weekly.

«Он не в восторге от этого, ведь он наконец-то занял должность, которую ждал всю свою жизнь. А теперь, когда он едва стал королем, все уже сосредоточены на том, кто станет следующим», — заявил инсайдер.

По данным источника, несмотря на то что Карл III продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, он сохраняет полный контроль над государственными делами и официальной документацией в полном объеме. Также уточняется, что решающее слово по ключевым вопросам остается за монархом.

«У Уильяма есть собственный кабинет и штат сотрудников, отдельный от королевского, и они с Карлом тесно сотрудничают… Когда они не соглашаются, Уильям уважает решения своего отца», — добавил информатор.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс

Смена фамилии, отсутствие мужа, бомбоубежище: как живет Алина Ланина

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 декабря: где сбои в РФ

Кейт Миддлтон
Карл III
королевская семья
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР
Погода в Москве в четверг, 1 января: ждать ли сильных морозов и снегопада
Российского инженера освободили из американской тюрьмы и вернули домой
Госавтоинспекция предупредила россиян о новогодних рейдах
Работы в саду в январе: что сделать в самый холодный месяц
Взрыв автомобиля произошел на подземной парковке в Москве
«Ты — русский, я — украинец»: боец ВСУ спас раненого российского солдата
Российские туристы застряли на Мачу-Пикчу после аварии с поездами
Танец робота, фильм Андреасяна, ТЭФИ: как живет Роман Костомаров
Ветеранам СВО упростили запуск своего бизнеса
Королевская семья Британии: новости, зарплата и траты Уильяма и Миддлтон
В Петербурге задержали пособницу террористов из Таджикистана
Индия обогнала Японию по уровню ВВП
Финансист назвал сумму, которую могут заблокировать при снятии в банкомате
Назван самый популярный заказ в московские СИЗО на Новый год
История с перестрелкой в Подольске получила продолжение
Протесты в Иране набирают обороты из-за роста цен
Трамп назвал своего посланника идиотом после слов о Зеленском
В Туапсе при атаке БПЛА повреждены психдиспансер и морской кадетский корпус
ВС России уничтожили объекты энергосистемы и склады горючего ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.