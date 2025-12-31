Королевская семья Британии: новости, зарплата и траты Уильяма и Миддлтон

В Великобритании обнародовали ежегодный финансовый отчет о годовой зарплате принца Уильяма, которая покрывает официальные нужды и его личные с супругой Кейт Миддлтон траты. Какие еще известны последние новости о королевской семье Британии сегодня, 31 декабря?

Что известно о доходе и тратах Уэльских

Согласно данным ежегодного финансового отчета, годовая зарплата принца Уильяма составила свыше $30 млн, сообщает журнал People со ссылкой на документ.

«В отчете от июня 2025 года сообщалось, что принц Уильям получил внушительные $30 млн за второй год своего дохода от имения герцогства Корнуолл. Герцогство Корнуолл — это титул и имение, которые он унаследовал после восшествия на престол его отца, короля Карла», — говорится в материале.

Уточняется, что $30 млн — это сумма, которая покрывает официальные нужды, благотворительные проекты и личные траты принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей.

Принц Уэльский не имеет фиксированного оклада, так как выполняет функции в рамках королевской семьи. Большая часть его затрат компенсируется доходами герцогства Корнуолл, стоимость которого оценивается более чем в $1 млрд. При этом Уильям платит подоходный налог со всего дохода, полученного от герцогства.

Замок Тинтагель в графстве Корнуолл

Правда ли, что Карл III не спешит уступать трон Уильяму

Принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон в последние месяцы стали чаще появляться на протокольных мероприятиях и встречах, увеличивая свое влияние в королевской семье. Однако король Великобритании Карл III не испытывает особого энтузиазма в вопросах обсуждения преемственности, пишет Us Weekly.

«Он не в восторге от этого, ведь он наконец-то занял должность, которую ждал всю свою жизнь. А теперь, когда он едва стал королем, все уже сосредоточены на том, кто станет следующим», — заявил инсайдер.

По данным источника, несмотря на то что Карл III продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, он сохраняет полный контроль над государственными делами и официальной документацией в полном объеме. Также уточняется, что решающее слово по ключевым вопросам остается за монархом.

«У Уильяма есть собственный кабинет и штат сотрудников, отдельный от королевского, и они с Карлом тесно сотрудничают… Когда они не соглашаются, Уильям уважает решения своего отца», — добавил информатор.

