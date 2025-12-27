Королевская семья Британии: последние новости, странный поступок сына Кейт

Семилетний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи совершил странный поступок во время рождественской службы. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 27 декабря?

Какой странный поступок сделал сын Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили традиционную рождественскую службу в Сандрингеме. На мероприятие они пришли вместе с детьми: 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и семилетним принцем Луи.

Во время прогулки до церкви королевская семья пообщалась с подданными, приняла от них подарки и попозировала для фото. Одна из женщин передала Уильяму большую упаковку конфет в яркой обертке, однако Луи, увидев это, подбежал к отцу и одним движением вырвал сладости из его рук. Будущий король Великобритании над странным поступком наследника посмеялся, пишет Hello.

Кейт Миддлтон с сыном Фото: AP/ТАСС

При этом Шарлотта и Джордж вели себя более сдержанно: они вежливо общались, благодарили за сувениры и уделяли внимание всем желающим.

Что Маркл подарила дочери на Рождество

Меган Маркл сделала своей четырехлетней дочери принцессе Лилибет один «взрослый» подарок.

В рождественском спецвыпуске ее сериала «С любовью, Меган: Праздничное торжество» герцогиня Сассекская создала рождественские хлопушки для каждого члена своей семьи. Лили получила в подарок хлопушку с лавандой, а ее мама в шутку сказала, что маленькой принцессе «очень нравится пытаться быть взрослой леди».

Маркл и ресторатор и эксперт в сфере гостеприимства Уилл Гуидара встретились в мастерской, чтобы сделать рождественские хлопушки — любимую британскую праздничную традицию. Каждая хлопушка представляет собой картонную трубку, обернутую праздничной бумагой и завязанную с обоих концов. Когда концы тянут, полоска бумаги «щелкает», издавая громкий звук. Внутри находится сладкое угощение или послание, а иногда и бумажная корона, которую «победитель» может носить до конца праздника.

Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Живя в Великобритании, это стало неотъемлемой частью местной культуры. На рождественские праздники — это точно. Обычно люди скрещивают руки и хлопают их. Они садятся за стол, и все одновременно тянут за руки. Это создает ощущение настоящей связи и нежности. Сейчас Лили очень хочет вести себя как взрослая леди, поэтому это для нее мы приготовили лавандовый аромат», — уточнила Меган.

Гарри в свою очередь получил любовное послание от жены и немного шоколада, а шестилетнему принцу Арчи подарили красный цвет обертки и сюрприз в виде крекера.

