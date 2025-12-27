Магнитные бури сегодня, 27 декабря: что завтра, давление, головокружение

Сегодня, 27 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 декабря

По информации ученых ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 27 декабря, составляет всего 3%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 21%. Вероятность спокойной магнитосферы — 87%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние сутки состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили эксперты.

По данным специалистов ИКИ РАН, после двух недель спокойствия на Солнце возобновляется вспышечная активность.

«Исходя из анализа данных, в южном полушарии Солнца (ниже экватора) возвращается комплекс пятен 4294-4296-4298 (самый крупный в этом году), который находился напротив Земли в первую неделю декабря и ушел на обратную сторону 12–13 декабря. Уже в течение суток на краю Солнца могут показаться первые пятна данного комплекса, и можно будет сделать вывод, в какой степени их затронули (и затронули ли вообще) процессы разрушения, которые явно наблюдались в момент ухода активного центра на обратную сторону. Предварительно ожидается, что активный центр на этот раз будет иметь существенно меньшую площадь», — говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые пояснили, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если «фейерверк» вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто «фейерверком».

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 28 декабря, на Земле магнитной бури не прогнозируется.

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури

Врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что периоды сильных геомагнитных колебаний очень опасны для гипертоников, поскольку магнитные бури повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — объяснила врач.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь могут страдать люди, например, старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — пояснил он NEWS.ru.

