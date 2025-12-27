Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:09

Магнитные бури сегодня, 27 декабря: что завтра, давление, головокружение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 27 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 декабря

По информации ученых ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 27 декабря, составляет всего 3%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 21%. Вероятность спокойной магнитосферы — 87%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние сутки состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили эксперты.

По данным специалистов ИКИ РАН, после двух недель спокойствия на Солнце возобновляется вспышечная активность.

«Исходя из анализа данных, в южном полушарии Солнца (ниже экватора) возвращается комплекс пятен 4294-4296-4298 (самый крупный в этом году), который находился напротив Земли в первую неделю декабря и ушел на обратную сторону 12–13 декабря. Уже в течение суток на краю Солнца могут показаться первые пятна данного комплекса, и можно будет сделать вывод, в какой степени их затронули (и затронули ли вообще) процессы разрушения, которые явно наблюдались в момент ухода активного центра на обратную сторону. Предварительно ожидается, что активный центр на этот раз будет иметь существенно меньшую площадь», — говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые пояснили, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если «фейерверк» вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто «фейерверком».

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 28 декабря, на Земле магнитной бури не прогнозируется.

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что периоды сильных геомагнитных колебаний очень опасны для гипертоников, поскольку магнитные бури повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — объяснила врач.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь могут страдать люди, например, старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — пояснил он NEWS.ru.

Читайте также:

Затяжные дожди и потепление до +10? Погода в Москве в январе: чего ждать

Женитьба, алименты, служба по контракту: как живет актер Александр Головин

Ураганы и лютый холод до -30? Погода в Москве в Новый год: чего ждать

магнитные бури
новости
прогнозы
здоровье
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III собирается «очаровать» Трампа впервые за почти 20 лет
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Госдума весной рассмотрит ряд мер по защите россиян от мошенников
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.