Магнитные бури сегодня, 26 февраля: что будет завтра, перепады настроения

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 26 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 26 и 27 февраля

В четверг, 26 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель несколько превысил ожидания в период с 00:00 до 09:00 мск. Магнитосфера Земли была в возмущенном состоянии.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 43%, геомагнитных возмущений — 45%, магнитных бурь — 12%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 3,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,3. Накануне в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии сообщили о вспышке М-класса в новой активной области в южной части звезды.

«Группа пятен при этом все еще остается без номера. За сутки здесь произошло уже более 10 вспышек, но в поле „область“ везде стоит прочерк: пятна все еще за горизонтом, номер им, соответственно, не присвоен, и писать нечего», — добавили астрономы.

Ученые подчеркнули, что ситуация не идет ни в какое сравнение с солнечным штормом начала февраля, когда произошли шесть вспышек X-класса.

«Для Земли угрозы тоже пока отсутствуют — все это очень далеко, на самом краю Солнца. Надо смотреть, что будет дальше», — говорится в сообщении.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 26 февраля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В пятницу, 27 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 77%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток будет находиться преимущественно в районе трех единиц.

Как магнитные бури влияют на человека

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина заявила, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения.

«Средства массовой информации говорят: „Случилась вспышка — будет буря“. И человек начинает себя накручивать», — сказала она.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, сильная магнитная буря может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, хотя большинство из них не ощущают ее воздействия.

«Это объяснимо с точки зрения физики, потому что внутри нас течет проводник, то есть кровь. Магнитное поле влияет на этот самый проводник», — пояснил он.

Несмотря на то что человек за тысячи лет адаптировался к этому природному явлению, некоторые все равно испытывают недомогание во время геомагнитных возмущений. Такие люди, как правило, знают о своей особенности и по рекомендации врачей принимают препараты, смягчающие симптомы, сказал Эйсмонт.

