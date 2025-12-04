Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач объяснил, насколько опасен гонконгский грипп

Врач Вознесенский: гонконгский грипп давно известен и не представляет опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гонконгский грипп давно известен и хорошо изучен, поэтому не представляет повышенной опасности, рассказал «Москве 24» врач-инфекционист доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, в Москве сейчас растет количество случаев заражения.

При этом традиционно самыми распространенными являются вирусы гриппа А, которые представлены подтипами H1N1 и H3N2. Последний — это и есть гонконгский грипп, который известен с конца 1960-х годов. Нет никаких оснований говорить, что он как-то видоизменился и стал вызывать большую настороженность, — рассказал Вознесенский.

По его словам, этот штамм не отличается особыми симптомами. Врач отметил, что сейчас идет традиционный подъем случаев выявления респираторных заболеваний.

Ранее терапевт Дмитрий Карпенко рассказал, что парагрипп, в отличие от обычного гриппа, зачастую вызывает развитие ларингита. Он предупредил, что заразиться вирусом парагриппа можно в любом возрасте.

