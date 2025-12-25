Раскрыты детали переговоров «Газпрома» с Казахстаном Миллер: «Газпром» ведет переговоры о поставках газа на северо-восток Казахстана

«Газпром» обсуждает с Казахстаном организацию газоснабжения северо-восточных территорий республики, сообщил глава компании Алексей Миллер во время своего выступления по итогам года. Он подчеркнул, что стратегически планируется долговременное партнерство.

С казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии, — сказано в материале.

