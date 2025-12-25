Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 23:04

Раскрыты детали переговоров «Газпрома» с Казахстаном

Миллер: «Газпром» ведет переговоры о поставках газа на северо-восток Казахстана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
«Газпром» обсуждает с Казахстаном организацию газоснабжения северо-восточных территорий республики, сообщил глава компании Алексей Миллер во время своего выступления по итогам года. Он подчеркнул, что стратегически планируется долговременное партнерство.

С казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии, — сказано в материале.

Ранее компания «Газпром газификация» выделила АО «Газпром газораспределение Майкоп» 128 млн рублей для технологического присоединения в рамках программы догазификации. При этом средства должны быть возвращены до 31 декабря 2072 года.

До этого компания «Газпром экспорт» подала иск в суд России против дочерней структуры предприятия Uniper — компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Отмечается, что иностранная структура владеет 20% в сухопутном продолжении «Северного потока», газопроводе OPAL. Иск поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

