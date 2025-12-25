Известный певец погиб после несчастного случая с электричеством Бразильский госпел-исполнитель Кевин Коста погиб от удара током на работе

Популярный бразильский исполнитель госпел-музыки Кевин Коста погиб в результате несчастного случая на работе в автомастерской, передает Metropoles. Певец получил смертельный удар током при попытке установить розетку.

Инцидент случился на высоте шести метров, что осложнило операцию по спасению, отметили в источнике. Прощание с музыкантом состоялось на местном кладбище накануне Рождества.

