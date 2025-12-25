Новый год — 2026
Известный певец погиб после несчастного случая с электричеством

Бразильский госпел-исполнитель Кевин Коста погиб от удара током на работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Популярный бразильский исполнитель госпел-музыки Кевин Коста погиб в результате несчастного случая на работе в автомастерской, передает Metropoles. Певец получил смертельный удар током при попытке установить розетку.

Инцидент случился на высоте шести метров, что осложнило операцию по спасению, отметили в источнике. Прощание с музыкантом состоялось на местном кладбище накануне Рождества.

Ранее актрисе Вере Алентовой стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, она скончалась через несколько часов, передает корреспондент NEWS.ru. Звезду фильмов «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли» увезли в больницу прямо из театра Маяковского, где проходило прощание.

До этого генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская сообщила, что медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская ушла из жизни в возрасте 83 лет. Медиаменеджер с 1960-х годов работала на Центральном телевидении СССР. Председатель Союза журналистов России политический обозреватель Владимир Соловьев отметил, что она оказала значительное влияние на развитие телевидения. По его словам, невозможно отрицать творческие способности, которыми обладала Лесневская.

Известный певец погиб после несчастного случая с электричеством
