Врач назвал отличительный признак парагриппа

Парагрипп, в отличие от обычного гриппа, зачастую вызывает развитие ларингита, заявил «Газете.Ru» терапевт Дмитрий Карпенко. Он предупредил, что заразиться вирусом парагриппа можно в любом возрасте.

Для гриппа характерно острое начало, высокая температура, головная боль и боль в глазных яблоках. При этом насморка и боли в горле может не быть. В случае парагриппа наряду с повышением температуры и головной болью это может быть сухой лающий кашель и осиплость голоса, которые отражают развитие ларингита, — пояснил Карпенко.

Он выделил четыре основных типа вирусов парагриппа: HPIV-1, HPIV-2, HPIV-3 и HPIV-4. Первый из них чаще всего приводит к развитию крупа, второй может вызвать заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Заражение третьим типом вируса чревато бронхиолитом и пневмонией, а четвертым — респираторными заболеваниями.

Ранее терапевт Марина Овсянникова заявила, что грипп отличается от других ОРВИ резким ухудшением самочувствия, высокой температурой, выраженной слабостью, мышечными и глазными болями, сухим кашлем и болью в грудной клетке. В отличие от легких ОРВИ, грипп чаще вызывает осложнения.