26 декабря 2025 в 01:51

Более 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах

SHOT: более 100 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за сильной метели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Из-за сильной метели в московских аэропортах возникли масштабные трудности с вылетом самолетов, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что задерживается более 100 авиарейсов.

В источнике подчеркнули, что на данный момент ни один рейс не был официально отменен. Пассажирам приходится ждать расчистки взлетных полос и обязательную противообледенительную обработку.

Ранее в Башкирии из-за мокрого снега, метели, гололеда и плохой видимости закрыли несколько дорог регионального и федерального значения, сообщает МЧС по региону. Ограничения действовали до 14:00. В пресс-службе добавили, что точное время зависит от погодных условий. В ведомстве попросили водителей увеличивать дистанцию и передвигаться на небольшой скорости.

До этого участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха перекрыли из-за метели. Также приостановлено движение межмуниципальных автобусов по маршрутам Оха — Ноглики и Ноглики — Поронайск.

Кроме того, в Саратове более 30 деревьев рухнули из-за непогоды. Местные власти заверили, что последствия разгула стихии скоро будут устранены. Местных жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшее время.

Москва
аэропорты
метели
самолеты
