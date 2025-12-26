Более 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах SHOT: более 100 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за сильной метели

Из-за сильной метели в московских аэропортах возникли масштабные трудности с вылетом самолетов, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что задерживается более 100 авиарейсов.

В источнике подчеркнули, что на данный момент ни один рейс не был официально отменен. Пассажирам приходится ждать расчистки взлетных полос и обязательную противообледенительную обработку.

Ранее в Башкирии из-за мокрого снега, метели, гололеда и плохой видимости закрыли несколько дорог регионального и федерального значения, сообщает МЧС по региону. Ограничения действовали до 14:00. В пресс-службе добавили, что точное время зависит от погодных условий. В ведомстве попросили водителей увеличивать дистанцию и передвигаться на небольшой скорости.

До этого участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха перекрыли из-за метели. Также приостановлено движение межмуниципальных автобусов по маршрутам Оха — Ноглики и Ноглики — Поронайск.

Кроме того, в Саратове более 30 деревьев рухнули из-за непогоды. Местные власти заверили, что последствия разгула стихии скоро будут устранены. Местных жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшее время.