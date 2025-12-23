Населенные пункты Башкирии оказались отрезаны друг от друга В Башкирии из-за непогоды перекрыли несколько трасс

В Башкирии из-за мокрого снега, метели, гололеда и плохой видимости закрыли несколько дорог регионального и федерального значения, сообщает МЧС по региону. Ограничения будут действовать до 14:00. В пресс-службе добавили, что точное время зависит от погодных условий. В ведомстве попросили водителей увеличивать дистанцию и передвигаться на небольшой скорости.

С 08:15 23 декабря введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участках дорог в Башкортостане: Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка (16—101 км), Благовещенск — Павловка (0–65 км), — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха перекрыли из-за метели. Также приостановлено движение межмуниципальных автобусов по маршрутам Оха — Ноглики и Ноглики — Поронайск.

До этого почти 150 человек эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области. В спасательной операции была задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход. Людей, эвакуированных вблизи села Безымянного, отправили в пункт временного размещения в Титоренко.