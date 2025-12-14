Почти 150 человек спасли из снежного плена под Саратовом

Почти 150 человек эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области, заявил в беседе с РИА Новости глава управления безопасности правительства региона Юрий Юрин. По его словам, в спасательной операции была задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход.

Службой спасения Саратовской области эвакуировано с трассы в Энгельсском районе в пункты временного размещения 148 человек, из них 34 ребенка, — подчеркнул собеседник агентства.

Юрин отметил, что людей из застрявших в снежных заносах автомобилей вблизи села Безымянное отправили в пункт временного размещения в Титоренко. Все экстренные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Из-за метели ограничения для грузовиков и автобусов ввели на пяти федеральных трассах в регионе.

Ранее сообщалось, что в Саратове более 30 деревьев рухнули из-за непогоды. Местные власти заверили, что последствия разгула стихии скоро будут устранены. Местных жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшее время.

До этого стало известно, что из-за мощного снегопада свыше 20 машин столкнулись в районе 271 км на участке автодороги Тамбов — Пенза в Пензенской области. В результате трассу перекрыли в обоих направлениях. За медицинской помощью обратились пять участников ДТП.