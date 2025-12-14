Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 09:16

Почти 150 человек спасли из снежного плена под Саратовом

В Саратовской области с заснеженной трассы эвакуировали 148 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Почти 150 человек эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области, заявил в беседе с РИА Новости глава управления безопасности правительства региона Юрий Юрин. По его словам, в спасательной операции была задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход.

Службой спасения Саратовской области эвакуировано с трассы в Энгельсском районе в пункты временного размещения 148 человек, из них 34 ребенка, — подчеркнул собеседник агентства.

Юрин отметил, что людей из застрявших в снежных заносах автомобилей вблизи села Безымянное отправили в пункт временного размещения в Титоренко. Все экстренные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Из-за метели ограничения для грузовиков и автобусов ввели на пяти федеральных трассах в регионе.

Ранее сообщалось, что в Саратове более 30 деревьев рухнули из-за непогоды. Местные власти заверили, что последствия разгула стихии скоро будут устранены. Местных жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшее время.

До этого стало известно, что из-за мощного снегопада свыше 20 машин столкнулись в районе 271 км на участке автодороги Тамбов — Пенза в Пензенской области. В результате трассу перекрыли в обоих направлениях. За медицинской помощью обратились пять участников ДТП.

спасатели
эвакуация
Саратовская область
снегопады
метели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году
Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку
Тренер раскрыла главные причины болей в боку
Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил
Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо
«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино
Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?
Гороскоп 14 декабря: принимаем ответственные решения, блещем идеями
«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах
Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе
Стратеги НАТО предрекли глобальное противостояние с Россией
ЕС собирается ударить по ключевым отраслям России
«Ксения Бородина» может исчезнуть
Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада
Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками
«Все потерять»: в США сделали тревожный для Киева прогноз
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.