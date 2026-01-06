Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 08:59

Чиновников начали эвакуировать из-за стрельбы в центре Каракаса

В Каракасе после стрельбы началась эвакуация правительственных зданий

Читайте нас в Дзен

В центре Каракаса начали эвакуировать людей из министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений, передает Noticias Caracol. Находящиеся рядом с местом стрельбы предприятия и районы заблокировали из-за ЧС. Покупатели и жители остаются заблокированными внутри до стабилизации обстановки. Происхождение БПЛА еще неизвестно.

В ответ на действия США Венесуэла инициировала срочное заседание ООН. На данный момент обязанности главы государства временно перешли к вице-президенту Дельси Родригес. Она приняла должность «с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу».

Родригес получила в стране прозвища «царица» и «тигрица» из-за значительного влияния. При этом тигрицей ее называл захваченный американскими военными венесуэльский президент Николас Мадуро за ее вклад в защиту социалистического правительства. Родригес считается одной из самых жестких фигур в правительстве страны.

До этого президент США Дональд Трамп отметил, что новые выборы в Венесуэле в течение ближайших 30 дней невозможны. По его словам, страну необходимо сначала восстановить, чтобы люди смогли проголосовать.

Каракас
стрельба
эвакуация
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ за декабрь
Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня
Яркие и душевные открытки на Рождество: поздравьте самых дорогих людей!
Чиновников начали эвакуировать из-за стрельбы в центре Каракаса
Наступление ВС РФ на Харьков 6 января: успехи у Волчанска, что в Купянске
Лучшие блюда на Сочельник: постные, сладкие и несладкие — на любой вкус
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 129 БПЛА
Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
«По какому праву?»: в Белом доме задали Дании вопрос из-за Гренландии
Главное рождественское блюдо наших предков! Готовим вкусную кутью
Роснедра отчитались о приросте запасов золота
Что есть в сочельник: готовим вкусные вареники с картошкой
Разговение после Рождественского поста: правила и меню
Забытое блюдо для сочельника: как приготовить настоящую крыжавку
Провал контратак ВСУ, беспилотный «кошмар»: новости СВО к утру 6 января
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 января
Как заставить себя работать после новогодних каникул: рецепты от стресса
Косачев счел интересной реакцию ЕС на заявление США о Западном полушарии
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.