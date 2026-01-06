Чиновников начали эвакуировать из-за стрельбы в центре Каракаса В Каракасе после стрельбы началась эвакуация правительственных зданий

В центре Каракаса начали эвакуировать людей из министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений, передает Noticias Caracol. Находящиеся рядом с местом стрельбы предприятия и районы заблокировали из-за ЧС. Покупатели и жители остаются заблокированными внутри до стабилизации обстановки. Происхождение БПЛА еще неизвестно.

В ответ на действия США Венесуэла инициировала срочное заседание ООН. На данный момент обязанности главы государства временно перешли к вице-президенту Дельси Родригес. Она приняла должность «с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу».

Родригес получила в стране прозвища «царица» и «тигрица» из-за значительного влияния. При этом тигрицей ее называл захваченный американскими военными венесуэльский президент Николас Мадуро за ее вклад в защиту социалистического правительства. Родригес считается одной из самых жестких фигур в правительстве страны.

До этого президент США Дональд Трамп отметил, что новые выборы в Венесуэле в течение ближайших 30 дней невозможны. По его словам, страну необходимо сначала восстановить, чтобы люди смогли проголосовать.