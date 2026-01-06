Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 02:52

Трамп высказался о вероятном проведении выборов в Венесуэле

Трамп: в ближайшие 30 дней проведение выборов в Венесуэле невозможно

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что новые выборы в Венесуэле в течение ближайших 30 дней невозможны. По его словам, страну необходимо сначала восстановить.

Мы должны сначала восстановить страну. Выборы проводить нельзя. Люди даже не смогут голосовать,сказал американский лидер.

Трамп пояснил, что Вашингтон намерен сосредоточиться на помощи Венесуэле для ее возвращения к нормальной жизни. Он также раскрыл, что госсекретарь Марко Рубио уже вступил в контакт с исполняющей обязанности президента республики Дельси Родригес, охарактеризовав ее как готовую к сотрудничеству.

Трамп также рассказал о группе высокопоставленных чиновников, которые будут курировать венесуэльское направление, но на вопрос о том, кто принимает окончательные решения, ответил кратко: «Я». Тем не менее он не исключил возможности военного вмешательства, если сотрудничество с Родригес прекратится. Однако республиканец выразил надежду, что этого не потребуется.

Ранее стало известно, что судья федерального суда Нью-Йорка обязал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на судебное слушание 17 марта. Мадуро обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.

Дональд Трамп
США
Венесуэла
выборы
