Трамп высказался о вероятном проведении выборов в Венесуэле Трамп: в ближайшие 30 дней проведение выборов в Венесуэле невозможно

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что новые выборы в Венесуэле в течение ближайших 30 дней невозможны. По его словам, страну необходимо сначала восстановить.

Мы должны сначала восстановить страну. Выборы проводить нельзя. Люди даже не смогут голосовать, — сказал американский лидер.

Трамп пояснил, что Вашингтон намерен сосредоточиться на помощи Венесуэле для ее возвращения к нормальной жизни. Он также раскрыл, что госсекретарь Марко Рубио уже вступил в контакт с исполняющей обязанности президента республики Дельси Родригес, охарактеризовав ее как готовую к сотрудничеству.

Трамп также рассказал о группе высокопоставленных чиновников, которые будут курировать венесуэльское направление, но на вопрос о том, кто принимает окончательные решения, ответил кратко: «Я». Тем не менее он не исключил возможности военного вмешательства, если сотрудничество с Родригес прекратится. Однако республиканец выразил надежду, что этого не потребуется.

Ранее стало известно, что судья федерального суда Нью-Йорка обязал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на судебное слушание 17 марта. Мадуро обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.