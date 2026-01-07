Ветеран разведки раскрыл, кто реально стоит за захватом Мадуро

Операция по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро ставит под сомнение профессионализм американского спецназа «Дельта», заявил «Российской газете» военный эксперт, ветеран разведки Сергей Пестов. Он указал на многочисленные противоречия в официальной версии событий. Пестов считает, что успех группы был обеспечен не мастерством бойцов, а предательством внутри венесуэльских силовых ведомств.

Найти будущих предателей и завербовать — это тоже профессионализм. Однозначно вся эта операция стала осуществима благодаря помощи предателей, которые слили Мадуро и запустили троянского коня туда, куда нужно было, — сказал эксперт.

Личная охрана главы государства, как заявил ветеран разведки, представляет собой сложную многоуровневую систему. Ее нейтрализация без потерь со стороны нападавших выглядит маловероятной. Мадуро был задержан на территории военной базы, где должна функционировать противовоздушная оборона. Пестов задается вопросом, почему не были задействованы средства ПВО или истребители, способные остановить нападавших.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес получили травмы при захвате их резиденции в Каракасе военнослужащими США. По информации источника, спецподразделение «Дельта» применило светошумовые гранаты, чтобы ворваться в дом лидера страны. В итоге Мадуро и его супруга получили ушибы и синяки. Медицинское обследование они прошли уже на борту самолета. Затем их доставили на базу Национальной гвардии США, которая расположена севернее Нью-Йорка.